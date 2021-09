Roma, scende a buttare la spazzatura e due donne gli rubano il rolex in pieno giorno (Di martedì 28 settembre 2021) Era sceso a buttare la spazzatura e mai avrebbe immaginato di perdere il prezioso rolex che portava al polso. Così un uomo di 48 anni domenica scorsa è stato rapinato da due donne che poco prima, scendendo da un’auto, si erano avvicinati a lui con la scusa di chiedergli un’informazione lungoVia di Vigna Stelluti intorno a mezzogiorno. Ma non appena “a tiro” le due manolesta gli hanno dapprima bloccato il polso e poi sfilato in un lampo il rolex. Dopodiché sono risalite in macchina facendo perdere le proprie tracce. Ancora sbigottito per quanto accaduto l’uomo ha immediatamente allertato la Polizia che è giunta sul posto per dare la caccia alla coppia di ladre. Al momento però le due donne, con tutta probabilità dell’est Europa, risultano ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Era sceso alae mai avrebbe immaginato di perdere il preziosoche portava al polso. Così un uomo di 48 anni domenica scorsa è stato rapinato da dueche poco prima,ndo da un’auto, si erano avvicinati a lui con la scusa di chiedergli un’informazione lungoVia di Vigna Stelluti intorno a mezzo. Ma non appena “a tiro” le due manolesta gli hanno dapprima bloccato il polso e poi sfilato in un lampo il. Dopodiché sono risalite in macchina facendo perdere le proprie tracce. Ancora sbigottito per quanto accaduto l’uomo ha immediatamente allertato la Polizia che è giunta sul posto per dare la caccia alla coppia di ladre. Al momento però le due, con tutta probabilità dell’est Europa, risultano ancora ...

