Pioli, lo sfogo post partita: “Non solo il rigore, siamo stati penalizzati” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli sull’arbitraggio di Cakir di questa sera fanno davvero molto rumore. Tante polemiche e tanta amarezza nel post partita del match valido per la seconda giornata di Champions League tra Milan e Atletico Madrid. Il club rossonero ha giocato una gran gara ed in dieci per oltre sessanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le parole del tecnico del Milan Stefanosull’arbitraggio di Cakir di questa sera fanno davvero molto rumore. Tante polemiche e tanta amarezza neldel match valido per la seconda giornata di Champions League tra Milan e Atletico Madrid. Il club rossonero ha giocato una gran gara ed in dieci per oltre sessanta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

msn_italia : Lo sfogo di Pioli: 'Non è adatto alla Serie A...' - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il tecnico rossonero non ha usato giri di parole e a fine gara ha detto la sua sul terreno di gioco - ilgiornale : Il tecnico rossonero non ha usato giri di parole e a fine gara ha detto la sua sul terreno di gioco - infoitsport : Lo sfogo di Pioli: 'Abbiamo giocato qui. Non è adatto alla Serie A' - fanpage : Davanti alle telecamere, lo sfogo durissimo di Stefano Pioli. #SpeziaMilan -