Non sopporto più il tifo. Né in politica, né in magistratura, né sui giornali (Di martedì 28 settembre 2021) Il problema è sempre lo stesso. E ultimamente è sempre peggio. La politica, la magistratura e il giornalismo negli ultimi anni stanno rendendo un pessimo servizio al Paese e al suo tessuto sociale. I tre poteri, spesso in pieno ed evidente conflitto d'interessi fra loro, hanno un minimo denominatore comune: il tifo. Il tifo, inteso come spasmodica ricerca di influenzare e orientare con il proprio potere l'opinione pubblica. Il tutto è sempre più evidente fino a diventare ormai regola talmente comune da non sorprendere più. Siamo assuefatti e non si riesce più ad indignarsi per assurdi comportamenti che spesso si spingono con imbarazzante coincidenza fino a travalicare ogni limite deontologico e costituzionale. Il buon senso è sparito da tempo. Facciamo qualche esempio. La politica con ...

