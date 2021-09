Irccs Santa Lucia | ‘Bosco Meraviglie’ per bimbi neuroriabilitazione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “Ogni anno circa 500 famiglie iniziano aldi Roma percorsi dicomplessi, dedicati a bambini con patologie gravi come paralisi cerebrali infantili, malattie genetiche rare, malattie neuromuscolari ed altre compromissioni neurologiche. Il Centro diInfantile, in molti casi frequentato con cadenza quotidiana, diventa quindi uno dei centri intorno ai quali la vita delle famiglie si organizza fin dai primi mesi di vita dei bambini, per i quali anche gli ambienti circostanti rivestono un ruolo cruciale”. Lo si legge in una nota diffusa dall’. “È quanto ha ispirato Silvio Irilli- spiega il comunicato- fondatore di Ospedali Dipinti, nella realizzazione del restauro artistico della sala d’attesa del Centro oggi trasformata in ...