"Io, trattata come una terrorista, le mie parole sono state travisate ma la Costituzione mi tutela", la vicequestore Schilirò (Di martedì 28 settembre 2021) "Alcuni colleghi non mi salutano più, mi vedono come un mostro. Per altri sono un'eroina. Non mi sento né l'uno, né l'altra". Non senza amarezza, e preoccupata per il suo lavoro, ora a rischio ("Temo che possa finire così", rivela), Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore finito sulle cronache per le affermazioni pronunciate sul palco di San Giovanni, affida i suoi pensieri e dubbi a 'La Repubblica'. La Schilirò: "Se una legge è illegittima ho il dovere di dirlo proprio perché sono una poliziotta" Nunzia tuttavia non pensa di aver fatto nulla di sbagliato o di 'proibito', e rimarca che "a chiarire che su quel palco ero una libera cittadina. Non indossavo la divisa, stavo esercitando il mio diritto di espressione". Del resto, spiega, "Il Green Pass viola gli articoli della prima ...

