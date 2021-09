Inter, è solo 0-0 a Kiev. Un grande Pyatov salva lo Shakhtar nel finale (Di martedì 28 settembre 2021) A Kiev si affrontano Shakhtar Donetsk e Inter. Partita gradevole, con azioni Interessanti. Il primo tempo si chiude a reti bianche con l’Inter che può recriminare per una traversa colpita da Barella, lo Shakhtar in contropiede abbastanza pericoloso dalle parti di Handanovic. Gara segnata anche da un grave infortunio a Traorè dello Shakhtar, dopo uno scontro fortuito con Dumfries. Nella ripresa Skriniar salva i suoi deviando in corner su un pallone diretto verso Pedrinho, Intervento provvidenziale del difensore nerazzurro. Al 67? Lautaro Martinez calcia altissimo da ottima posizione, gol divorato dal Toro. Un minuto più tardi Dodo prova a far valere la regola non scritta del “gol mangiato, gol subito”, ma anche lui spara alto. Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Asi affrontanoDonetsk e. Partita gradevole, con azioniessanti. Il primo tempo si chiude a reti bianche con l’che può recriminare per una traversa colpita da Barella, loin contropiede abbastanza pericoloso dalle parti di Handanovic. Gara segnata anche da un grave infortunio a Traorè dello, dopo uno scontro fortuito con Dumfries. Nella ripresa Skriniari suoi deviando in corner su un pallone diretto verso Pedrinho,vento provvidenziale del difensore nerazzurro. Al 67? Lautaro Martinez calcia altissimo da ottima posizione, gol divorato dal Toro. Un minuto più tardi Dodo prova a far valere la regola non scritta del “gol mangiato, gol subito”, ma anche lui spara alto. Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter solo L'Inter ci prova, ma non sfonda: De Zerbi ferma Inzaghi ...(UCRAINA) - Finisce zero a zero la sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter. Un pareggio che serve a poco ad entrambe. De Zerbi e Inzaghi restano appaiati in fondo alla classifica del gruppo D, con un solo ...

PSG - Manchester City, Navas o Donnarumma? Tuchel ha deciso Infatti a giocare la maggior parte delle partite da titolare è stato Keylor Navas, con l'ex Milan che ha collezionato solo due presenze contro Lione e Clermont. Leggi anche >>> Shakhtar - Inter, ...

Inter, solo 50 milioni di Oaktree nelle casse nerazzurre: futuro nebuloso TUTTO mercato WEB L’Inter in Europa non decolla e pareggia con lo Shakhtar: in Ucraina è solo 0-0 Finisce pari la sfida della seconda giornata: è il primo punto per entrambe nel girone Diverse le occasioni, ma nessuna rete: nel primo tempo Barella colpisce la traversa e Dzeko spreca in area da poc ...

UCL, Shakhtar-Inter 0-0: cronaca e tabellino Inter, colpo sfiorato nel finale. Nella ripresa cresce la squadra di De Zerbi, giganteggia dietro Skriniar che deve superarsi negando il gol allo Shakhtar. Momento caldo nel final ...

