'In 10 anni la scuola media non è migliorata. Docenti precari e studenti scoraggiati: l'apprendimento peggiora dopo le primarie' (Di martedì 28 settembre 2021) In Italia, gli alunni della scuola secondaria di primo grado imparano meno dei loro coetanei in Europa: in tre anni di medie peggiorano i risultati ottenuti alla primaria e solo al 10% piace frequentare le lezioni. La maggior parte dei Docenti sono precari, soprattutto gli insegnanti di sostegno (60%). Questi ultimi sono anziani e poco informati sulle strategie e i metodi da seguire. Lo dice il nuovo rapporto sulla scuola media italiana, curato da Barbara Romano e altri ricercatori per la fondazione Giovanni Agnelli . "La situazione dal 2011 ad oggi non è migliorata. In particolare gli apprendimenti restano insoddisfacenti, i divari territoriali e le disuguaglianze sociali sono ancora più evidenti; non vi è stato un rinnovamento del ...

