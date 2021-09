«Il Green pass è come la tessera fascista»: la lettera di un docente sospeso ai suoi studenti (Di martedì 28 settembre 2021) È stato tra i primi docenti nella provincia di Cuneo a essere sospeso. Oggi si è presentato davanti alla scuola dove insegnava e si è messo a fare lezione all’aperto. Matteo Barale, insegnante 52enne dell’istituto Virgilio, per cinque giorni si è presentato a scuola senza Green pass né risultato del tampone che attestasse la negatività al Covid. Dopo 33 anni di servizio, ora, resterà fino a fine anno senza stipendio e senza la possibilità di insegnare o entrare a scuola. In una lettera aperta agli studenti ha scritto: «Il lasciapassare è una discriminazione, un ricatto sociale che non mi permette di lavorare. Mio padre era partigiano: pare di essere tornati in quel periodo, quando per lavorare dovevi esibire la tessera fascista. Ai ragazzi ho chiesto ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) È stato tra i primi docenti nella provincia di Cuneo a essere. Oggi si è presentato davanti alla scuola dove insegnava e si è messo a fare lezione all’aperto. Matteo Barale, insegnante 52enne dell’istituto Virgilio, per cinque giorni si è presentato a scuola senzané risultato del tampone che attestasse la negatività al Covid. Dopo 33 anni di servizio, ora, resterà fino a fine anno senza stipendio e senza la possibilità di insegnare o entrare a scuola. In unaaperta agliha scritto: «Il lasciaare è una discriminazione, un ricatto sociale che non mi permette di lavorare. Mio padre era partigiano: pare di essere tornati in quel periodo, quando per lavorare dovevi esibire la. Ai ragazzi ho chiesto ...

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - NANIADanilo : RT @anari56: Lampedusa: nella serata di ieri altri 686 sbarcati in una sola volta. Tutti con il green pass? - g_zerbato : RT @gustinicchi: C'è arrivato anche il giornale di travaje a capire che siamo in un regime nazista -