Hugh Jackman come prossimo James Bond? Daniel Craig: "Dovrà passare sul mio cadavere" (Di martedì 28 settembre 2021) Daniel Craig ha esclamato: 'Dovrà passare sul mio cadavere' quando una giornalista, parlando del futuro James Bond, ha menzionato il nome di Hugh Jackman. Hugh Jackman ha recentemente condiviso una clip in cui Daniel Craig, intervistato dalla presentatrice televisiva scozzese Lorraine Kelly, ha parlato degli attori che potrebbero interpretare James Bond in futuro. Non appena la donna ha menzionato il nome della star di X-Men, Craig ha scherzato: "Lui non sarà mai Bond, Dovrà passare sul mio cadavere." Jackman, nella didascalia del ...

