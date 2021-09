Francia, fiducia consumatori settembre sale a 102 punti (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumenta la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 99 punti del mese precedente. Il dato è superiore alle stime di consensus che indicavano 100 punti. L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è rimasto invariato a -14 punti da -13, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi sale a -2 punti da -3 punti. L’INSEE osserva inoltre che a settembre sono diminuiti i timori delle famiglie sull’andamento della disoccupazione (con l’indice già al di sotto della sua media di lungo periodo da giugno), mentre sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Aumenta ladeifrancesi nel mese di. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102dai 99del mese precedente. Il dato è superiore alle stime di consensus che indicavano 100. L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è rimasto invariato a -14da -13, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesia -2da -3. L’INSEE osserva inoltre che asono diminuiti i timori delle famiglie sull’andamento della disoccupazione (con l’indice già al di sotto della sua media di lungo periodo da giugno), mentre sono ...

Advertising

PaoloLuraschi : -Germania:GFK clima dei consumatori ottobre -Francia:fiducia dei consumatori settembre -Usa:fiducia dei consumatori… - Antonie31243407 : Mi chiamo Antonietta Menigna, di origine italiana e vivo in Francia. Soffro di una grave malattia che mi condanna a… - JolietJackBlues : RT @Cosi49Cosimo: @JolietJackBlues Questo ha lasciato il cervello in Francia, vuole dare fiducia,a chi lo ha sfiduciato, vuole mettete il s… - Cosi49Cosimo : @JolietJackBlues Questo ha lasciato il cervello in Francia, vuole dare fiducia,a chi lo ha sfiduciato, vuole mettet… - LukeHey96346144 : RT @HerberMax: Distensione tra #USA e #Francia. L'Ambasciatore francese torna a #Washington. È quanto emerge dal colloquio telefonico tra #… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia fiducia Francia, fiducia consumatori settembre sale a 102 punti Aumenta la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre . Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 99 punti del mese precedente ...

Fiducia consumatori Francia (MoM) in settembre Francia, Fiducia consumatori in settembre su base mensile (MoM) 102 punti , in aumento rispetto al precedente 99 punti (la previsione era 100 punti).

Francia, fiducia consumatori settembre sale a 102 punti Borsa Italiana Francia, fiducia consumatori settembre sale a 102 punti (Teleborsa) - Aumenta la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 99 ...

Francia: a settembre la fiducia dei consumatori sale a 102 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - Nel mese di settembre ancora in corso la fiducia dei consumatori francesi e' salita a 102 punti. Nel precedente mese di agosto l'indice che misura la ...

Aumenta ladei consumatori francesi nel mese di settembre . Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 99 punti del mese precedente ...consumatori in settembre su base mensile (MoM) 102 punti , in aumento rispetto al precedente 99 punti (la previsione era 100 punti).(Teleborsa) - Aumenta la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 99 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - Nel mese di settembre ancora in corso la fiducia dei consumatori francesi e' salita a 102 punti. Nel precedente mese di agosto l'indice che misura la ...