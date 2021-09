Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui compie 45 anni ma lei non c’è (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di ieri lunedì 27 settembre, l’ex Capitano della Roma ha spento 45 candeline. Tanti gli auguri arrivati sui social, da parte dei fan e di alcuni volti noti dello sport, dello spettacolo e della politica. Grande assente: Ilary Blasi. Come notato da molti, la conduttrice di Star in the Star, diversamente da quanto fatto negli anni precedenti, non ha condiviso neanche uno scatto con il marito. Un silenzio assordante risultato ‘sospetto’ ai più. “Si sono lasciati” oppure: “Sono in crisi“, ecco le conclusioni tratte dagli utenti sui social. Che vogliano solo un po’ di riservatezza o veramente tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel – è finita? Difficile a dirsi. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di ieri lunedì 27 settembre, l’ex Capitano della Roma ha spento 45 candeline. Tanti gli auguri arrivati sui social, da parte dei fan e di alcuni volti noti dello sport, dello spettacolo e della politica. Grande assente:. Come notato da molti, la conduttrice di Star in the Star, diversamente da quanto fatto negliprecedenti, non ha condiviso neanche uno scatto con il marito. Un silenzio assordante risultato ‘sospetto’ ai più. “Si sono lasciati” oppure: “Sono in“, ecco le conclusioni tratte dagli utenti sui social. Che vogliano solo un po’ di riservatezza o veramente tra– sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel – è finita? Difficile a dirsi. L'articolo proviene da Il ...

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti che festeggia 4?5? anni ?? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ???? ?? Campione d… - virginiaraggi : Tanti auguri Francesco @Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon… - FQMagazineit : Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui compie 45 anni ma lei non c’è - Ol_Egy : RT @virginiaraggi: Tanti auguri Francesco @Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon compl… -