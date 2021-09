Fiorentina | Iachini | «Grato a Commisso Su Milenkovic e Nico Gonzalez…»

(Di martedì 28 settembre 2021) Giuseppe, ex allenatore della, ha parlato della formazione viola ai microfoni del Brivido Sportivo Giuseppe, ex allenatore della, ha parlato della formazione viola ai microfoni del Brivido Sportivo. Le sue dichiarazioni. TIFOSI – «E’ bello rivedere i tifosi al Franchi perché sono un valore aggiunto, il 12° titolare. Trascinano e creano entusiasmo e nei momenti difficili ti aiutano. Sarò sempreper l’opportunità che mi ha dato».– «E’ molto importante per dare solidità alla linea difensiva ed il suo rinnovo, anche se solo di un anno, è una buona cosa. La società ha scelto bene anche l’allenatore perché Italiano l’ho avuto al Chievo da calciatore, insieme abbiamo vinto il campionato con il 4-3-3 e ...

Commenta per primo L'ex tecnico dellaBeppe, parlando a Il Brivido Sportivo , ha analizzato la condizione dei viola: 'Hanno fatto una grande campagna acquisti a cominciare da chi è rimasto, come Vlahovic e Milenkovic , ...Ti faccio un solo esempio a me vicino, la. La differenza che c'è trae Italiano. Se hai un compito da svolgere prendi, se ne hai un altro prendi Italiano. Ripeto: è ...Giuseppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della formazione viola ai microfoni del Brivido Sportivo Giuseppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della formazione viol ...Giuseppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Brivido Sportivo dove è tornato a parlare dei viola: "E' bello rivedere i tifosi al ...