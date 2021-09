(Di martedì 28 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Doncic lancia Dallas: “Ma quale mvp, io gioco per vincere il titolo”. Leggi l’intervista -

Ultime Notizie dalla rete : Doncic lancia

La Gazzetta dello Sport

Jason Kidd, il suo nuovo allenatore, ha già capito con chi avrà a che fare. 'Lukaè come un giovane Picasso: ha un enorme talento, è un giocatore che ama vincere e che sa come si gioca ad alto livello'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Scegli l'offerta ...Lukasiverso la difesa di Golden State. Andrew Wiggins per provare a fermarlo fa un balzo in avanti, atterrando a pochi centimetri dalla stella di Dallas, arrivato ormai al limite dell'arco ...Nuovi giochi su Apple Arcade: presto disponibile NBA 2K22 e Tiny Wings, mentre Castlevania e Temple Run sono già disponibili.