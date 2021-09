“Caprone | ignorante!” Vittorio Sgarbi contro Fedez | lo scontro è sui social E il rapper risponde a tono

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 settembre 2021) Sai ferri corti tra. Il motivo? Luca Morisi. Suiin effetti non si fa che parlare di Morisi, uno dei collaboratori più stretti (fino ad ora) di Matteo Salvini e la stessa Lega, ora inquisito per detenzione e spaccio di stupefacenti. Una vicenda, c’è da dirlo, tutta da verificare ancora. È infatti ancora prematuro puntare il dito, anche se indicherebbe uno di quelli che per lavoro e forse vocazione, l’ha sempre fatto fregandosene delle conseguenze. Ora è lo stesso Morisi che chiede rispetto per il momento delicato. Tuttavia, solo alcuni riescono a tenere a freno la lingua. E tra questi non c’è sicuramente. Ilmilanese si è infatti fiondatol’uomo che ha inventato la ‘Bestia’ ora indagato dalla Procura di Verona per ...