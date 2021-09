Calcio | Allegri | ' sulla formazione decido domattina | ho ancora dubbi'

Advertising

juventusfc : ???? Allegri: «Può darsi che dopo il Covid il calcio sia un po' cambiato, i punteggi sono differenti. Adesso ritornan… - pisto_gol : Allegri dice “Ho sbagliato i cambi, dovevo mettere più difensori”ma la Juve ha preso gol su palla inattiva. Il suo… - juventusfc : Allegri ???? «Ho rivisto la partita di domenica, abbiamo sbagliato troppe palle gratuite. Nel calcio arriva l'episodi… - STnews365 : Juventus-Chelsea, Allegri: 'Serve ambizione, domani giochiamo coi Campioni d'Europa' Il tecnico dela Juventus Max A… - Fprime86 : RT @juventusfc: ???? Allegri: «Può darsi che dopo il Covid il calcio sia un po' cambiato, i punteggi sono differenti. Adesso ritornano i tifo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Allegri

... Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro, loro sono forti in contropiede e nelle palle inattive: per noi sarà un bel test sui calci da fermo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, sul ...Uno dei pregi diè proprio cercare sempre nuove soluzioni". Lo ha detto Giorgio Chiellini , capitano della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions ...Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Tutti dobbiamo lavorare per fare il massimo. Vincere la Champions, il Campionato. Solo così arrivi in cima. Il desiderio nostro è arrivare in finale. Non so se ci arri ...TORINO (ITALPRESS) - "Domani voglio vedere una partita tecnicamente 'pulità, dovremo aver pazienza ma anche il gusto di giocare queste sfide. E' una gara ...