Atp Sofia 2021 | Musetti cade all’esordio | Kuzmanov vince in tre set

Lorenzo Musetti cede al passo a Dimitar Kuzmanov per 7-6(4), 6-7(3), 3-6, nel contesto del primo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Match apparentemente agevole per il giovane azzurro, complicatosi in corso d'opera a causa di un approccio rivedibile e di alcune scelte tecnico-tattiche opinabili; il carrarese ha mostrato il proprio carisma, riuscendo a riequilibrare una situazione spinosa e sfavorevole durante il primo set, per poi riuscire non gestire il vantaggio tra secondo e terzo parziale, sopraffatto dalla vérve agonistica del bulgaro. Dritto efficiente soltanto a intermittenza e rovescio inefficace, soprattutto se giocato in slice. Da segnalare un utilizzo praticamente perfetto delle volée: scelta di tempo perennemente corretta e gesto tecnico evidentemente solido. Kuzmanov ha tentato di ...

