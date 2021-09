Armeno, ragazza di 16 anni si scontra con il trattore del padre e perde la Vita (Di martedì 28 settembre 2021) Dramma ad Armeno, comune della Provincia di Novara dove a causa di un drammatico incidente tra familiari è morta una ragazza di 16 anni, Martina Lilla. La piccola comunità di Armeno, 2000 abitanti in provincia di Novara, ha vissuto tra il tardo pomeriggio di lunedì 27 settembre e le prime luci dell’alba di oggi, martedì 28, un dramma difficile da accettare. —>>> Leggi anche Novara, malore fatale dopo la multa: morto un noto pasticcere E’ di poco fa la notizia che la giovane Martina Lilla, 16 anni, amante del motocross è deceduta in seguito alla ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la strada provinciale che collega Armeno con Omegna e Bassola. A rendere, se possibile, ancor più drammatica la vicenda il fatto che ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) Dramma ad, comune della Provincia di Novara dove a causa di un drammatico incidente tra familiari è morta unadi 16, Martina Lilla. La piccola comunità di, 2000 abitanti in provincia di Novara, ha vissuto tra il tardo pomeriggio di lunedì 27 settembre e le prime luci dell’alba di oggi, martedì 28, un dramma difficile da accettare. —>>> Leggi anche Novara, malore fatale dopo la multa: morto un noto pasticcere E’ di poco fa la notizia che la giovane Martina Lilla, 16, amante del motocross è deceduta in seguito alla ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la strada provinciale che collegacon Omegna e Bassola. A rendere, se possibile, ancor più drammatica la vicenda il fatto che ...

