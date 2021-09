Allegri: “Ho tanti dubbi sulla difesa a tre e attacco. Ramsey out, Rabiot c’è. Giocano Szczesny, Locatelli e Alex Sandro” (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa per Massimiliano Allegri che ha presentato la gara contro il Chelsea di domani sera. Queste le se parole: “Ho le idee confuse. C’è Rabiot, Ramsey è out. Domattina deciderò. Ci vorrà una partita tecnica. Sono solidi, Tuchel ha fatto un grande lavoro. Sono forti in contropiede, sono forti nelle palle inattive. Sarà un bel test lì, magari domani sera non lo prendiamo. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo esser bravi a stare in campo”.sulla difesa a tre “E’ il primo dubbio che ho. Però come ho già detto la difesa a tre è una questione relativa”.Sulle punte “L’unica punta di ruolo è Kean, metterò i due o tre davanti a seconda delle caratteristiche. Domattina deciderò la formazione”.Su Bernardeschi “A volte gioca da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa per Massimilianoche ha presentato la gara contro il Chelsea di domani sera. Queste le se parole: “Ho le idee confuse. C’èè out. Domattina deciderò. Ci vorrà una partita tecnica. Sono solidi, Tuchel ha fatto un grande lavoro. Sono forti in contropiede, sono forti nelle palle inattive. Sarà un bel test lì, magari domani sera non lo prendiamo. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo esser bravi a stare in campo”.a tre “E’ il primoo che ho. Però come ho già detto laa tre è una questione relativa”.Sulle punte “L’unica punta di ruolo è Kean, metterò i due o tre davanti a seconda delle caratteristiche. Domattina deciderò la formazione”.Su Bernardeschi “A volte gioca da ...

