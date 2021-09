Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia un tronista: “Hai truffato la redazione” (Di lunedì 27 settembre 2021) A “Uomini e Donne”, Maria De Filippi decide di cacciare il tronista Joele Milan per aver ordito una vera e propria truffa ai danni della redazione del programma. Un vero e proprio ciclone si è abbattuto su “Uomini e Donne” ed uno dei suoi protagonisti. Ieri è stata registrata una nuova puntata dello storico dating L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 27 settembre 2021) A “”,Dedecide dire ilJoele Milan per aver ordito una vera e propria truffa ai danni delladel programma. Un vero e proprio ciclone si è abbattuto su “” ed uno dei suoi protagonisti. Ieri è stata registrata una nuova puntata dello storico dating L'articolo NewNotizie.it.

