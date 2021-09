Unimpresa, nel primo semestre torna a crescere il fatturato di imprese e partite Iva: 253 miliardi (+21%) (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – È cresciuto di 253 miliardi di euro (+21%) il fatturato di aziende e partite Iva nel primo semestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Nei dati fiscali di imprese e professionisti c’è dunque la spia della robusta ripresa economica del nostro Paese. È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi di Unimpresa, secondo la quale nel primo semestre 2021 le partite Iva hanno visto crescere il fatturato di 15,4 miliardi (+24%) e le aziende di 237,5 miliardi (+21%) Se a gennaio e febbraio 2021, l’imponibile risultava ancora in calo, rispettivamente con meno 16,6 miliardi e con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – È cresciuto di 253di euro () ildi aziende eIva neldi quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Nei dati fiscali die professionisti c’è dunque la spia della robusta ripresa economica del nostro Paese. È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi di, secondo la quale nel2021 leIva hanno vistoildi 15,4(+24%) e le aziende di 237,5) Se a gennaio e febbraio 2021, l’imponibile risultava ancora in calo, rispettivamente con meno 16,6e con ...

