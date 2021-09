Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 15 | 10

(Di lunedì 27 settembre 2021)dailynews radiogiornale lunedì 27 settembre Buon pomeriggio dalla situazione microfono Giuliano Ferrigno in Germania in apertura il partito socialdemocratico SPD ha vinto segnando la fine dell’era Merkel con il 25,7% dei voti leggermente davanti ai conservatori S Vitale provvisorio annunciato questa mattina il campo conservatore ha ottenuto il 24,1% dei voti il peggior risultato della sua storia mentre i verdi sono arrivati al terzo posto con il 14,8% seguiti dal partito fdp con il 11,5% in Italia Luca morisi ideatori della campagna Social della Lega guidata da Matteo Salvini risulta indagato dalla procura in veneto per cessione di stupefacenti dopo una perquisizione nella sua abitazione di Verona sarebbero state trovate alcune doti aveva lasciato l’incarico di capo della comunicazione Social del leader della Lega alcuni giorni fa per questioni familiari quindi la ...

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla sfida di CL contro lo Shakhtar In vista della seconda sfida di Champions League, con l'Inter ...Nelle24 ore, gli scontri tra ribelli Houthi e soldati filo - governativi in Yemen hanno provocato almeno 67 morti, nella battaglia per Marib, ultima roccaforte lealista nel belligerante nord del ...Sono stati stanziati in tutto 40 milioni di euro, il bonus varia da un minimo di 750 euro a un massimo di 2.000. Incentivi che sono stati prorogati sino al 31 dicembre, la legge di conversione del dec ...L’ultima settimana di campagna elettorale comincia per Mattia Santori in casa Prodi: se non un esplicito endorsement, comunque un bell’assist da parte dell’ex presidente del Consiglio e della commissi ...