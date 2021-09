Ranking Wta aggiornato al 27 settembre 2021: Sakkari in top 10, nuovo best Paolini (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 27 settembre 2021. Ashleigh Barty rimane al comando con oltre 2700 punti su Aryna Sabalenka. Al terzo posto rimane Karolina Pliskova, seguita dalla polacca Iga Swiatek, battuta in semifinale ad Ostrava da Maria Sakkari ma comunque al best Ranking personale. Proprio la greca, grazie al secondo posto nel torneo ceco, entra in top ten 10, guadagnando due posizioni. Per quanto riguarda le italiane, la migliore è sempre Camilla Giorgi, che sale al 37esimo posto, mentre Jasmine Paolini risale fino al 61esimo posto e aggiorna il suo best Ranking. Martina Trevisan scala invece al 68esimo posto, ma migliorano sia Sara Errani (105°) che Lucrezia Stefanini (190°) e Federica Di Sarra (199°), ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) IlWtaa lunedì 27. Ashleigh Barty rimane al comando con oltre 2700 punti su Aryna Sabalenka. Al terzo posto rimane Karolina Pliskova, seguita dalla polacca Iga Swiatek, battuta in semifinale ad Ostrava da Mariama comunque alpersonale. Proprio la greca, grazie al secondo posto nel torneo ceco, entra in top ten 10, guadagnando due posizioni. Per quanto riguarda le italiane, la migliore è sempre Camilla Giorgi, che sale al 37esimo posto, mentre Jasminerisale fino al 61esimo posto e aggiorna il suo. Martina Trevisan scala invece al 68esimo posto, ma migliorano sia Sara Errani (105°) che Lucrezia Stefanini (190°) e Federica Di Sarra (199°), ...

