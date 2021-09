Pensioni ottobre 2021, oggi partono i pagamenti: il calendario completo (Di lunedì 27 settembre 2021) Pensioni ottobre 2021, oggi partono i pagamenti. Anche nel mese di ottobre proseguono i pagamenti in anticipo delle Pensioni. Questa modalità è stata introdotta subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Lo stato d’emergenza in Italia è stato prorogato fino a dicembre, per tanto anche per il mese di ottobre (e novembre) è stato confermato il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 settembre 2021). Anche nel mese diproseguono iin anticipo delle. Questa modalità è stata introdotta subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Lo stato d’emergenza in Italia è stato prorogato fino a dicembre, per tanto anche per il mese di(e novembre) è stato confermato il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FrontieraRieti : Poste Italiane comunica che in provincia di Rieti le pensioni del mese di ottobre verranno accreditate a partire da… - filadelfo72 : Pensioni di ottobre 2021 pagate da oggi: ecco chi ha diritto all'aumento e al ritiro anticipato - TrendOnline : Sapevi che ad ottobre ci sono i nuovi #aumenti delle #pensioni #INPS ??? Leggi l'articolo per sapere come averli su… - TrendOnline : A #ottobre arriva un #BONUS in #pensione! Ecco a chi spetta e le date di #PAGAMENTO #INPS ! - Gazzettadiroma : POSTE ITALIANE: A ROMA LE PENSIONI DI OTTOBRE IN PAGAMENTO DAL 27 SETTEMBRE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID -