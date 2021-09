Napoli | Spalletti esalta Fabian | “Sempre stato un grandissimo calciatore | aveva un solo difetto”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine della partita vinta contro il Cagliari, il mister del, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della prestazione della sua squadra allo Stadio Diego Armando Maradona, soffermandosi in particolare su un aspetto. “Potevamo crearci lo spazio e stanarli meglio, invece ci siamo spesso fermati sulla trequarti. Stasera abbiamo fatto L'articolo

Advertising

pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - DiMarzio : #Napoli-#Cagliari, #Spalletti ancora a punteggio pieno nel segno di Victor #Osimhen - DiMarzio : #Napoli, le parole di Luciano #Spalletti: 'Per avere ambizioni ci vuole l'atteggiamento giusto' - infoitsport : Napoli, Spalletti: «Non voglio giocatori con la puzza sotto il naso» - napolista : Garanzini: finora il gioco più divertente lo ha offerto il Napoli, hai visto mai che Spalletti centri l’impresa? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

... Sarri un mestierante che ha buttato almeno un campionato cole rischiato di perderne uno ... Ossequi ai capo classifica di Serie A e a, l'allenatore che fino alla primavera è una ...... o sarà durissima restare nelle prime posizioni Canta, non sbaglia col Cagliari e torna in vetta alla classifica. Gli azzurri dinon si fanno intimidire dal fantasma dell'ex ...Stasera l’abbiamo gestita bene senza andare in affanno quasi mai, se l’avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio» ha detto il toscano al termine del match contro il Cagliari… Leggi ...Il centrocampista spagnolo si sta adattando al meglio al nuovo ruolo proposto da Spalletti, esaltandolo in diretta.