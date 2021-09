“Monkey Island”, Aldebaran Records ristampa in vinile il primo misterioso album di Frank Siciliano (Di lunedì 27 settembre 2021) Pubblicato come autoproduzione nel 2003, “Monkey Island” è l’album di debutto dell’MC Matteo Podini alias Frank Siciliano interamente prodotto da DJ Shocca. Il disco che all’epoca fu stampato in pochissime copie ed oggi non è presente negli store digitali, torna ora disponibile in preorder a partire da venerdì 1 ottobre in formato vinile special edition pubblicato da Aldebaran Records. Otto le tracce e una ghost track completamente rimasterizzate dall’Amnesiac Studio, comprendono i featuring di Mistaman, La Cuuda, Ciacca, Herman Medrano, Natalie, Aqua Bonga, nonché il remix del brano “Tra le dita” contenuto nel disco Z000 (Zetaduemila) di DJ Zeta. La storia di “Monkey Island”, poi, è in qualche modo avvolta dal ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Pubblicato come autoproduzione nel 2003, “” è l’di debutto dell’MC Matteo Podini aliasinteramente prodotto da DJ Shocca. Il disco che all’epoca fu stampato in pochissime copie ed oggi non è presente negli store digitali, torna ora disponibile in preorder a partire da venerdì 1 ottobre in formatospecial edition pubblicato da. Otto le tracce e una ghost track completamente rimasterizzate dall’Amnesiac Studio, comprendono i featuring di Mistaman, La Cuuda, Ciacca, Herman Medrano, Natalie, Aqua Bonga, nonché il remix del brano “Tra le dita” contenuto nel disco Z000 (Zetaduemila) di DJ Zeta. La storia di “”, poi, è in qualche modo avvolta dal ...

