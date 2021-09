Mara Venier | il ringraziamento che sa di addio | ma i fan rilanciano – VIDEO

Advertising

MarioManca : Maria una signora che dà l'in bocca al lupo Mara Venier citando Raiuno senza alcun tipo di complesso. Come si dovre… - 95_addicted : RT @MasterAb88: SILVIA TOFFANIN È LA NUOVA REGINA DELLA DOMENICA BOOM DI #verissimo che vola al 18%+16% e umilia Mara Venier, #domenicain… - 95_addicted : RT @_Alessio_88: Mara Linetta Venier appena appena va contro un programma serio con un minimo di budget (in questo caso 2) crolla, mi sa ch… - 45Mendizibal : RT @MasterAb88: SILVIA TOFFANIN È LA NUOVA REGINA DELLA DOMENICA BOOM DI #verissimo che vola al 18%+16% e umilia Mara Venier, #domenicain… - Gio55981465 : RT @_Alessio_88: Mara Linetta Venier appena appena va contro un programma serio con un minimo di budget (in questo caso 2) crolla, mi sa ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Nella giornata di ieri, 26 settembre, è andata in onda un'altra imperdibile puntata di Domenica In .è tornata nello studio di Rai Uno con tantissimi nuovi ospiti. Tra questi anche Elisabetta Gregoraci si è collegata dalla sua casa di Montecarlo per salutare la padrona di casa del noto ...... dalla tivù al fianco di Chiambretti a 'Striscia la notizia' con Gerry Scotti, fino alle imitazioni più celebri, come quella di, Francesca Manzini si dimostra capace di coinvolgere, far ...Che ha detto Elisabetta Gregoraci a Domenica In per essere insultata e aggredita sui social? Anche la padrona di Casa, Mara Venier è stata ...Un altro scontro tra Domenica IN e Amici 21: chi vince il 26 settembre 2021? Ecco i dati auditel relativi al pomeriggio di ieri ...