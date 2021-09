Levante annuncia la sua gravidanza | in arrivo il primo figlio con Pietro Palumbo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 settembre 2021)è incinta, inilcon il fidanzato. L'annuncio del cantante su Instagram ripercorre un'estate complicata, fatta di problemi ed imprevisti, ricca di novità e significati. Un'estate trascorsa al fianco della sua compagna, nella speranza che tutto riprendesse, come allora. Ad agosto la ripartenza, i primi concerti, il ritorno del contatto con il pubblico e l'di settembre che, di fatto, rappresenta per tutti una luce in fondo al tunnel. In tutto questo scenario, il cuore di una nuova vita le batte nel ventre da cinque mesi e questo non può che renderla euforica: Giugno è iniziato nel caos, quindi ti sei buttato a capofitto nella presentazione di "E questo cuore non t lie" che ti ha portato in giro per l'Italia, negli studi ...