Inps: le tre vie per la pensione anticipata (Di lunedì 27 settembre 2021) L'Inps ha pubblicato sul proprio sito una brochure che illustra e riassume le possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per accedere alla pensione. Le soluzioni sono 3: Quota 100 (ancora fino al 31-12-2021) pensione anticipata Opzione donna Vediamole nel dettaglio, in attesa di capire quali soluzioni partorirà il dialogo fra governo e parti sociali per la riforma globale del sistema previdenziale post quota 100. Quota 100 È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. Come noto è stata oggetto di sperimentazione triennale a partire dal governo Conte 1, come misura 'bandiera' di Salvini e della Lega. Alla fine di quest'anno andrà in ...

