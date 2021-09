Hot Wheels Unleashed - recensione

(Di lunedì 27 settembre 2021) Milestone negli ultimi anni è riuscita a conquistarsi un posto di rilievo tra i grandi nomi dell'universo racing, accaparrandosi licenze ufficiali e creando nuove IP dedicate prevalentemente al mondo delle due ruote. Ma che lo studio milanese ami il mondo dei motori a 360 gradi è ormai fuori di dubbio, ed è proprio per questo che ci troviamo qui a parlarvi della loro ultima fatica pronta ad arrivare su console e PC. La compagnia italiana ha infatti stretto un accordo con il brand Hotper trasformare in versione videogame le folli e carismatiche macchinine che tanto fanno sognare ragazzi di tutto il mondo. Durante adolescenza o infanzia, gli appassionati di collezionismo o semplicemente di auto avranno senza dubbio avuto una cesta piena di coloratissimi modellini da far sfrecciare su un'iconica pista arancione a folle velocità. E oggi siamo qui per parlarvi di ...

