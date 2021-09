Forte scossa di terremoto 6 2 | ci sono crolli | si teme il peggio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Unadiè stata avvertita in Grecia, ed in particolare nell’area di Creta, dove è stato localizzato l’epicentro.L’evento si è verificato alle 08:17 ora italiana. Secondo i dati preliminari del Centro Euro-Mediterraneo (EMSC), si sarebbe trattato di un sisma magnitudo 6.2 (Mwp 6.1 secondo l’INGV), localizzato a 10 km sudest da Ano Arhanes e 21 km sud-sudest da Irákleion (Candia, nota anche come Iraklio), a circa 2 km di profondità. L’EMSC riporta anche 2 repliche, magnitudo 3.7 e 4.8.Segnalati i primi danni e i priminelle aree vicine all’epicentro.in Grecia, una violentadi magnitudo 6.2 è stata registrata a Creta nella mattinata di oggi lunedì 27 settembre. La terra ha tremato secondo quanto rilevato anche dall'Ingv, ...

Advertising

ElenaInvernizzi : RT @andfranchini: Forte #terremoto a #Creta, scossa di magnitudo 6.1 - andfranchini : Forte #terremoto a #Creta, scossa di magnitudo 6.1 - cricci52 : Buona giornata a tutti ! Un 1/4 d'ora fa abbiamo ballato la samba ,scossa di terremoto !!!!?????? A Creta è sta forte… - MeteoWeb_eu : #Terremoto in #Grecia, violenta scossa colpisce #Creta: aggiornamenti LIVE - Mediagol : Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Serve l’Euro scossa. Napoli 6 forte!” -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa

iLMeteo.it

La settantunesima sfida tra Napoli e Cagliari sorride alla squadra più, più in forma e con l'attaccante più in 'palla' del campionato. Luciano Spalletti vola a ... sembra aver trovato la...Ma Inzaghi aveva dovuto mettere mano alla squadra per dare unae Federico Dimarco è stato l'... le cui doti fisiche non sono neanche il suo. IL SOSTEGNO DELLA NORD - Sta di fatto che ...Pochissimi minuti si è registrata una fortissima scossa di terremoto che ha messo in ansia l'intera popolazione. Adesso la paura è tanta.Scossa di terremoto registrata a Kasteli (Grecia)Il 27 Settembre 2021 ore 08:17 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6 e profondità 8.71 km a Kasteli (Grecia). Leggi qui per approfo ...