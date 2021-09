Evergrande: Pboc promette un mercato immobiliare sano (Di lunedì 27 settembre 2021) La Banca centrale cinese ha promesso un "mercato immobiliare sano" dopo la crisi di Evergrande al fine di salvaguardare lo sviluppo del settore e proteggere i diritti legali degli acquirenti di case. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) La Banca centrale cinese ha promesso un "" dopo la crisi dial fine di salvaguardare lo sviluppo del settore e proteggere i diritti legali degli acquirenti di case. ...

La Banca centrale cinese ha promesso un "mercato immobiliare sano" dopo la crisi di Evergrande al fine di salvaguardare lo sviluppo del settore e proteggere i diritti legali degli

La Banca centrale cinese ha promesso un "mercato immobiliare sano" dopo la crisi di Evergrande al fine di salvaguardare lo sviluppo del settore e proteggere i diritti legali degli acquirenti di case.

