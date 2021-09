Cherubini (ds Juventus): “Maldini? Vederlo in tribuna ha il suo peso” (Di lunedì 27 settembre 2021) Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato del ruolo da dirigente e dell'importanza di essere Paolo Maldini Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 settembre 2021) Federico, direttore sportivo della, ha parlato del ruolo da dirigente e dell'importanza di essere Paolo

Advertising

MilanPress_it : Le parole di #Cherubini su #Maldini #MilanPress - TheMattDP10 : ??JUVENTUS?? INCREDIBILE AFFARE IN ARRIVO - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - milansette : Cherubini (Ds Juventus): 'Quando vedo Maldini in tribuna, so che il suo peso e la sua valenza ha un valore'… - MilanNewsit : Cherubini (Ds Juventus): 'Quando vedo Maldini in tribuna, so che il suo peso e la sua valenza ha un valore' -