Caso Consip: Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico d’influenze. Un anno a Verdini per turbativa d’asta (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli ex parlamentari Denis Verdini e Ignazio Abrignani – che avevano richiesto il rito abbreviato – sono stati condannati a un anno di carcere per il reato di turbativa d’asta. Il procedimento è uno dei filoni dell’inchiesta sulla Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. rinviato a giudizio Tiziano Renzi e con l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. La prima udienza è stata fissata per il 16 novembre. “Turbavano la gara Consip Fm4, ancora nella fase delle valutazioni delle offerte, offrendo un accordo ad Alfredo Romeo” per rilevare un’azienda controllata da Enzo Bigotti – condannato anche lui a un anno -, “che avrebbe permesso a Romeo di ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli ex parlamentari Denise Ignazio Abrignani – che avevano richiesto il rito abbreviato – sono stati condannati a undi carcere per il reato di. Il procedimento è uno dei filoni dell’inchiesta sulla, la centrale acquisti della pubblica amministrazione.e con l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. La prima udienza è stata fissata per il 16 novembre. “Turbavano la garaFm4, ancora nella fase delle valutazioni delle offerte, offrendo un accordo ad Alfredo Romeo” per rilevare un’azienda controllata da Enzo Bigotti – condannato anche lui a un-, “che avrebbe permesso a Romeo di ...

