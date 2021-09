Barriera di Milano, tentata rapina alle Poste di via Parella (Di lunedì 27 settembre 2021) tentata rapina nell’ufficio postale di via Parella a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. L’episodio risale a sabato mattina quando due uomini, italiani di 25 e 29 anni, sono entrati nell’ufficio a volto coperto e hanno sferrato alcuni violenti colpi contro la vetrata e dicendo ai dipendenti di dar loro il denaro presente in cassa. Ma visto che il funzionario presente allo sportello non ha reagito alle provocazioni dei rapinatori questi hanno iniziato a colpire ancora più forte per crearsi un varco tra i plexiglas che dividono gli operatori dai clienti ed entrane nella stanza in cui era presenta la cassa. I dipendenti si sono rifugiati nell’ufficio del direttore e hanno chiamato i soccorsi, mentre i rapinatori sono fuggiti liberandosi anche di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 settembre 2021)nell’ufficio postale di viaa Torino, nel quartieredi. L’episodio risale a sabato mattina quando due uomini, italiani di 25 e 29 anni, sono entrati nell’ufficio a volto coperto e hanno sferrato alcuni violenti colpi contro la vetrata e dicendo ai dipendenti di dar loro il denaro presente in cassa. Ma visto che il funzionario presente allo sportello non ha reagitoprovocazioni deitori questi hanno iniziato a colpire ancora più forte per crearsi un varco tra i plexiglas che dividono gli operatori dai clienti ed entrane nella stanza in cui era presenta la cassa. I dipendenti si sono rifugiati nell’ufficio del direttore e hanno chiamato i soccorsi, mentre itori sono fuggiti liberandosi anche di ...

Advertising

nuovasocieta : Barriera di Milano, tentata rapina alle Poste di via Parella - LuceverdeMilano : ??#Milano #traffico- A4 Milano-Brescia ??????Code tra Capriate e Barriera di Milano Est>Milano #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ??#Milano #lavori- A7 Milano-Genova ??????Code per 2 km tra Binasco e Barriera di Milano>Milano #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ??#Milano #traffico- A4 Milano Brescia ??????Code tra Sesto S.Giovanni-Viale Zara e Barriera di Milano Est >Brescia #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ??#Milano #traffico- A52 Tangenziale Nord ??????Code tra Barriera di Sesto S.Giovanni e Tangenziale Est in direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Barriera Milano Torino: Tentata rapina all'ufficio postale I fatti accaduti in zona Barriera Milano E' sabato mattina quando due soggetti, con il volto travisato, entrano in un ufficio postale di via Parella, e, dopo aver sferrato una serie di violenti colpi contro la vetrata dello ...

Come effettuare il passaggio da Wind a Iliad a settembre 2021? Le schede telefoniche si trovano anche alla barriera alle casse in appositi espositori in ... Alessandria Bari Bologna Brescia Cagliari Como Ferrara Firenze Genova La Spezia Latina Messina Milano ...

Barriera di Milano, quella periferia nord che non si presta alle semplificazioni La Repubblica Grandi città al voto, l'incognita dell'eterogeneità reddituale Il 3 e 4 ottobre, dopo il rinvio causato dall’emergenza Covid, si terranno le elezioni amministrative in 5 grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna), in cui si concentra il 10% della popola ...

Manifestazione no green pass, 41 indagati. Anche per resistenza a pubblico ufficiale In tre indagati per resistenza, tra cui una donna che ha subito una contusione alla testa. Due feriti tra le forze dell'ordine ...

I fatti accaduti in zonaE' sabato mattina quando due soggetti, con il volto travisato, entrano in un ufficio postale di via Parella, e, dopo aver sferrato una serie di violenti colpi contro la vetrata dello ...Le schede telefoniche si trovano anche allaalle casse in appositi espositori in ... Alessandria Bari Bologna Brescia Cagliari Como Ferrara Firenze Genova La Spezia Latina Messina...Il 3 e 4 ottobre, dopo il rinvio causato dall’emergenza Covid, si terranno le elezioni amministrative in 5 grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna), in cui si concentra il 10% della popola ...In tre indagati per resistenza, tra cui una donna che ha subito una contusione alla testa. Due feriti tra le forze dell'ordine ...