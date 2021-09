Vaccino Covid, terza dose: via libera del Cts per over 80 e sanitari a rischio (Di domenica 26 settembre 2021) “La somministrazione di un’ulteriore dose di Vaccino”, la terza dose, riguarderà “progressivamente gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, persone ultra fragili“. Ma anche “gli operatori sanitari a partire da quelli più a rischio“. Così in una nota il Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il Governo nell’emergenza Covid. terza dose per 4,5 milioni di persone Si estenderà, quindi, la somministrazione della terza dose. E questo dopo che da lunedì scorso si è cominciato a coinvolgere 3 milioni di italiani immunocompromessi: pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni. Adesso, sommando gli anziani con più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e gli operatori ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 settembre 2021) “La somministrazione di un’ulterioredi”, la, riguarderà “progressivamente gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, persone ultra fragili“. Ma anche “gli operatoria partire da quelli più a“. Così in una nota il Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il Gno nell’emergenzaper 4,5 milioni di persone Si estenderà, quindi, la somministrazione della. E questo dopo che da lunedì scorso si è cominciato a coinvolgere 3 milioni di italiani immunocompromessi: pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni. Adesso, sommando gli anziani con più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e gli operatori ...

