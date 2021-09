Ultime Notizie Roma del 26-09-2021 ore 12:10 (Di domenica 26 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in Germania si vota alle elezioni legislative che segneranno il dopo Merkel dalle urne uscirà il nome del successore della cancelliera rimasta governo per 16 anni una sfida all’ultimo voto tra il socialdemocratico olaf scholz & Armin della sede se le operazioni di voto sono cominciate questa mattina e continueranno fino alle ore 18 si prevede una vittoria sul filo di lana vaccini dal comitato tecnico-scientifico via libera alla terza per gli over 80 per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e per i sanitari più esposti al contagio a partire da domani si discuterà anche sulla riduzione della quarantena nellesull’aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli ovvero stadi concerti Cinema e Teatri negli ultimi dati 3525 positivi 50 decessi in un giorno oltre ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in Germania si vota alle elezioni legislative che segneranno il dopo Merkel dalle urne uscirà il nome del successore della cancelliera rimasta governo per 16 anni una sfida all’ultimo voto tra il socialdemocratico olaf scholz & Armin della sede se le operazioni di voto sono cominciate questa mattina e continueranno fino alle ore 18 si prevede una vittoria sul filo di lana vaccini dal comitato tecnico-scientifico via libera alla terza per gli over 80 per gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e per i sanitari più esposti al contagio a partire da domani si discuterà anche sulla riduzione della quarantena nellesull’aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli ovvero stadi concerti Cinema e Teatri negli ultimi dati 3525 positivi 50 decessi in un giorno oltre ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - Corriere : Pfizer: «Vaccino sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni» - ilkosta_twit : RT @PRELEMI46567895: Ultime notizie Ultime notizie #Brunetta tutti i lavoratori dal 15 ottobre tornano in presenza. Bisogna tornare a pro… - gmlavolpe : RT @junews24com: De Grandis: «La Juve ha lentamente distrutto il suo centrocampo» - -