Star in The Star chiude? Fabrizio Corona esulta (Di domenica 26 settembre 2021) Si riaccende lo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi: dopo la famosa lite avvenuta durante il GF Vip, l’ex re dei paparazzi ha commentato gli ascolti deludenti del nuovo programma della conduttrice “Star in The Star”. Sembra, infatti, che ci possa essere una chiusura anticipata e Corona ha lanciato subito una frecciatina. Si riaccende la polemica tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Il rapporto tra i due si è incrinato quanto l’ex re dei paparazzi diede vita al gossip secondo cui Flavia Vento avrebbe passato una notte d’amore con Francesco Totti nel 2005: in quel periodo Ilary Blasi era incinta del primo figlio e non ha mai perdonato a Corona quello sgarro, come ricordato anche durante l’ultima lite avvenuta al ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 settembre 2021) Si riaccende lo scontro trae Ilary Blasi: dopo la famosa lite avvenuta durante il GF Vip, l’ex re dei paparazzi ha commentato gli ascolti deludenti del nuovo programma della conduttrice “in The”. Sembra, infatti, che ci possa essere una chiusura anticipata eha lanciato subito una frecciatina. Si riaccende la polemica tra Ilary Blasi e. Il rapporto tra i due si è incrinato quanto l’ex re dei paparazzi diede vita al gossip secondo cui Flavia Vento avrebbe passato una notte d’amore con Francesco Totti nel 2005: in quel periodo Ilary Blasi era incinta del primo figlio e non ha mai perdonato aquello sgarro, come ricordato anche durante l’ultima lite avvenuta al ...

