Serie A oggi: partite live. Dirette, risultati e classifica (Di domenica 26 settembre 2021) La Serie A torna in campo dopo gli anticipi del sabato che hanno decretato una nuova capolista. In attesa del Napoli , che giocherà stasera contro il Cagliari , in vetta si trova il Milan , seguita ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) LaA torna in campo dopo gli anticipi del sabato che hanno decretato una nuova capolista. In attesa del Napoli , che giocherà stasera contro il Cagliari , in vetta si trova il Milan , seguita ...

Advertising

QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - OptaPaolo : 21 - Dal 2019/20 (da quando cioè veste la maglia del Verona) ad oggi, solamente Robin Gosens (35) e Theo Hernandez… - capuanogio : ?? Data un'occhiata ai giornali, oggi non leggerete molto su #DAZN e le sue vicende di ieri. Convinto che il tema i… - MomentiCalcio : #SerieA, le sei partite di oggi: il programma e gli orari della giornata di campionato - nicole66524929 : RT @gioremo98: Oggi torniamo tutti insieme dove tutto è cominciato. Non sarà l'ultima volta, ma farà un certo effetto rivederli lì quasi un… -