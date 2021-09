Serie A, Lazio-Roma 3-2: il derby ai biancocelesti (Di domenica 26 settembre 2021) Va alla Lazio il primo derby dell'anno. Maurizio Sarri batte Mourinho 3-2 e archivia tre punti pesantissimi. Lazio che sblocca il risultato al 10' con un colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic su assist di Felipe Anderson. Al 19', su un contropiede, Pedro segna il gol dell'ex. Nel finale del primo tempo Ibanez accorcia di testa su corner. Nella ripresa Felipe Anderson cala il tris su assist perfetto di Immobile. Veretout accorcia al 70' su calcio di rigore.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genoa-Hellas Verona 3-3, Juventus-Sampdoria 3-2, Empoli-Bologna 4-2, Sassuolo-Salernitana 1-0, Udinese-Fiorentina 0-1, Lazio-Roma 3-2, ore 20.45 Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-TorinoClassifica: Milan 16, Napoli 15, Inter 14, Fiorentina, Roma 12, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 settembre 2021) Va allail primodell'anno. Maurizio Sarri batte Mourinho 3-2 e archivia tre punti pesantissimi.che sblocca il risultato al 10' con un colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic su assist di Felipe Anderson. Al 19', su un contropiede, Pedro segna il gol dell'ex. Nel finale del primo tempo Ibanez accorcia di testa su corner. Nella ripresa Felipe Anderson cala il tris su assist perfetto di Immobile. Veretout accorcia al 70' su calcio di rigore.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genoa-Hellas Verona 3-3, Juventus-Sampdoria 3-2, Empoli-Bologna 4-2, Sassuolo-Salernitana 1-0, Udinese-Fiorentina 0-1,3-2, ore 20.45 Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-TorinoClassifica: Milan 16, Napoli 15, Inter 14, Fiorentina,12, ...

