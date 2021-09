Omicidio Ziliani | figlie nella stessa cella L’intercettazione | “Coi soldi auto e vacanza”

(Di domenica 26 settembre 2021) Hanno passato la notteSilvia e Paola Zani, le due sorelle di 27 e 19 anni accusate dell'e dell'occultamento del cadavere della madre Laura. È invece in isolamento a Canton Mombello Mirto Milani, fidanzato della maggiore, che aveva una relazione nascosta con la più piccola. Da un’intercettazione del 26 maggio emerge come le due fossero interessate alla gestione del patrimonio della donna. “Già soltanto con quella paghiamo l’anticipo per un’nuova”, diceva Silvia alla sorella, aggiungendo: "Quella settimana lì poi scappiamo… che possiamo praticamente andare in”.

Advertising

PBerizzi : RT @repubblica: Omicidio Ziliani, la chitarra in chiesa e il piano per il delitto: la doppia vita di Mirto Milani [dal nostro inviato Paolo… - infoitinterno : 'Sono state cattive': il dramma della figlia di Laura Ziliani estranea all'omicidio - infoitinterno : Milani, il cantante lirico accusato dell’omicidio di Laura Ziliani: “Forse è a fare la bella vita” - infoitinterno : Omicidio Ziliani, l’ex vigilessa stordita nel sonno e soffocata con un cuscino - msn_italia : Omicidio Ziliani, l’ex vigilessa stordita nel sonno e soffocata con un cuscino -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ziliani

Sono fissati per martedì gli interrogatori di garanzia di Mirto Milani, Silvia e Paola Zani, arrestati venerdì scorso con l'accusa di avere ucciso la madre delle ragazze Laura. Lo riportano Bresciaoggi e l'edizione bresciana del Corriere della Sera. I tre compariranno davanti al gip Alessandra Sabatucci, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare su richiesta ...Lauraè stata stordita dai farmaci. Ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l'ex vigilessa bresciana sia stata soffocata con un cuscino mentre ...Leggi anche Franca Leosini: “Quei giovani killer senza umanità vanno in Tv provando a crearsi un alibi”. Anche Lorenzo, il compagno di Laura Ziliani, preferisce non parlare e tace al telefono dopo la ...Mirto Milani, in carcere preventivo accusato di essere uno dei presunti responsabili dell'omicidio dell'ex vigilessa cinquantaseienne Laura Ziliani, è iscritto al Conservatorio Giuseppe Verdi, che fre ...