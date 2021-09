NASCAR Xfinity Series | Las Vegas | Josh Berry svetta per la seconda volta in carriera

(Di domenica 26 settembre 2021)affermazione inpernella. Il sostituto dell’infortunato Michael Annett si impone in quel di Lasdavanti ai compagni di box Justin Allgaier #7 e Noah Gragson #9. AJ Allmendinger, secondo sulla griglia, ha dato subito spettacolo nel famoso impianto dello Stato del Nevada imponendosi nella Stage 1. Il campione della regular season ha dominato la scena prima di iniziare una bella lotta con gli alfieri del JR Motorsport. Il #16 del Kaulig Racing lasciato a Justin Allgaier le redini della corsa nellafrazione. Il #7 del gruppo ha conquistato il secondo punto playoffs di una gara che si è accesa nella fase conclusiva con un contatto che ha messo in difficoltà tre protagonisti ...

Le prime battute dell'ultima Stage dell'unica competizione dellain quel di Bristol ha visto una splendida battaglia tra Austin Cindric (Penske #22) e Sam Mayer (JR Motorsport #8). I ...Appuntamento settimana prossima a Bristol, impianto che determinerà i piloti che parteciperanno ai Playoffs 2021 dellaSeries.Seconda affermazione in carriera per Josh Berry nella NASCAR Xfinity Series. Il sostituto dell'infortunato Michael Annett si impone in quel di Las Vegas davanti ai compagni di box Justin Allgaier #7 e ...Non poteva finire meglio la regular season della NASCAR Xfinity Series per AJ Allmendinger. Il californiano vince a Bristol al termine di una spettacolare lotta contro Austin Cindric, il diretto rival ...