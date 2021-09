Mauro Rostagno, quanto bisogno abbiamo ancora oggi del suo coraggio politico (Di domenica 26 settembre 2021) “Chiddu c’a varva” si era spinto troppo in là con la sua telecamera, andando di terreno in terreno, di intervista in intervista, in quel trapanese fradicio di cattivo potere antidemocratico, ammantato di irrinunciabili esigenze anti comuniste. “Chiddu c’a varva”, che se ne andava in giro vestito di bianco, col fare di chi non si prende mai troppo sul serio, era un affronto alla ostentata arroganza di quel potere che nella mafia aveva il suo cane da guardia. “Chiddu c’a varva”, come l’aveva apostrofato il boss Mariano Agate, con ironia e fermezza smascherava ogni giorno la feroce mediocrità di questi cani, afflitti da un inguaribile complesso di inferiorità, costretti come erano da secoli ormai a rincorrere nei modi di esercizio del potere i fratelli maggiori, quelli altolocati per davvero. I mafiosi invece, fratelli minori, padroni minori, avevano ancora l’affanno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) “Chiddu c’a varva” si era spinto troppo in là con la sua telecamera, andando di terreno in terreno, di intervista in intervista, in quel trapanese fradicio di cattivo potere antidemocratico, ammantato di irrinunciabili esigenze anti comuniste. “Chiddu c’a varva”, che se ne andava in giro vestito di bianco, col fare di chi non si prende mai troppo sul serio, era un affronto alla ostentata arroganza di quel potere che nella mafia aveva il suo cane da guardia. “Chiddu c’a varva”, come l’aveva apostrofato il boss Mariano Agate, con ironia e fermezza smascherava ogni giorno la feroce mediocrità di questi cani, afflitti da un inguaribile complesso di inferiorità, costretti come erano da secoli ormai a rincorrere nei modi di esercizio del potere i fratelli maggiori, quelli altolocati per davvero. I mafiosi invece, fratelli minori, padroni minori, avevanol’affanno di ...

Advertising

mimmogammella2 : RT @merlino53: PROMEMORIA Mauro #Rostagno è stato un sociologo, giornalista d'inchiesta e attivista politico italiano. Cresciuto a Torino… - ilfattoblog : Mauro Rostagno, quanto bisogno abbiamo ancora oggi del suo coraggio politico - ZPeppem : RT @CasaLettori: Il #26settembre 1988 la mafia uccide a Lenzi in provincia di Trapani il giornalista Mauro Rostagno mentre rientra alla com… - guglielmofavu : RT @CasaLettori: Il #26settembre 1988 la mafia uccide a Lenzi in provincia di Trapani il giornalista Mauro Rostagno mentre rientra alla com… - _mrbyte : RT @lastoriadioggi: 26 settembre 1988 in Sicilia la mafia uccide Mauro Rostagno, giornalista, attivista politico e sociologo. Rostagno fu u… -