Lui? L'uomo che impareremo a temere. Germania, filtrano indiscrezioni sul voto: addio Merkel, l'ombra del falco sull'Europa (Di domenica 26 settembre 2021) In Germania si chiude l'era di Angela Merkel, in Europa si riapre quella sciagurata dell'austerità. Il socialdemacritico Olaf Scholz è il favorito, l'erede della Merkel Armin Laschet, volto nuovo della Cdu, potrebbe clamorosamente restare fuori dal governo. Ma la marmellata tedesca è tale che è difficilissimo, oggi, immaginare le nuove geometrie che usciranno dal voto. Secondo il Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, ricorda Repubblica, la Germania "in ogni caso potrebbe spingere per un ritorno alle austere e castranti regole del Patto di stabilità". D'altronde, qualche giorno fa anche il commissario Ue al Commercio Valdis Dombroviskis, uno dei "falchi" europei, aveva avvertito i Paesi membri che presto sarebbe tornato anche il famigerato vincolo. La direzione in cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Insi chiude l'era di Angela, insi riapre quella sciagurata dell'austerità. Il socialdemacritico Olaf Scholz è il favorito, l'erede dellaArmin Laschet, volto nuovo della Cdu, potrebbe clamorosamente restare fuori dal governo. Ma la marmellata tedesca è tale che è difficilissimo, oggi, immaginare le nuove geometrie che usciranno dal. Secondo il Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, ricorda Repubblica, la"in ogni caso potrebbe spingere per un ritorno alle austere e castranti regole del Patto di stabilità". D'altronde, qualche giorno fa anche il commissario Ue al Commercio Valdis Dombroviskis, uno dei "falchi" europei, aveva avvertito i Paesi membri che presto sarebbe tornato anche il famigerato vincolo. La direzione in cui ...

