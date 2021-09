Live Juventus-Sampdoria 3-1 | Kulusevski inventa | Locatelli segna

(Di domenica 26 settembre 2021)è l'anticipo della domenica di Serie A. In campo la squadra di Allegri e quella di D'Aversa. L'infortunio a Dybala sta tenendo banco in questa giornata...

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - juventusfc : ? ????:???? ? Mister #Allegri presenta #JuveSamp ?? Conferenza LIVE su @JuventusTV ?? - valeriovitali91 : Reazione live di un anti allegriano al cambio #Chiesa con #Chiellini #Juventus #JuveSampdoria - fcin1908it : LIVE / Serie A, Juventus-Samp: 3-1. Entrano Chiellini e Ramsey, out Chiesa e Bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Formazioni Ufficiali- SampdoriaJUVENTUS (4 - 4 - 2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero;...14' Lacostruisce bene e Morata si presenta tutto solo, ma da posizione leggermente defilata contro Audero. Il portiere lo ipnotizza e neutralizza la conclusione bassa dell'attaccante ...Guarda la scheda del giocatore Manuel Locatelli13:49. 58' PILLOLA STATISTICA: primo gol di Manuel Locatelli con la maglia della Juventus in Serie A 12:34. 3' Azione della Juventus, Dybala sbatte su Co ...12' - Ancora Juve in fase offensiva, con la conclusione di Chiesa dopo un ottimo contropiede, ma il pallone finisce di poco a lato 10' - JUVENTUS IN VANTAGGIO! Dopo la conclusione al volo di Locatelli ...