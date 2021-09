LIVE F1 | GP Russia 2021 in DIRETTA | Norris si difende su Hamilton | Sainz 3°! Leclerc 9° prova a riprendere Verstappen

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 47/53 Si alzano leggermente i tempi per i piloti ma al momento la pioggia non è ancora importante.è a mezzo secondo dache sbaglia! Corpo a corpo! Giro 47/53apre un nuovo giro cona un secondo, il campione del mondo non molla Giro 46/53si dispera per le gomme, conche passa Stroll e si porta a 4.8 Giro 46/53rimette 1.3 su, mentre la pioggia arriva davvero! Giro 45/53 Per il momento la situazione sembra tranquilla, ma vediamo se la pioggia aumenta! Perez passa Ricciardo e si mette alla caccia diGiro 45/53 Attenzione! I primi piloti segnalano pioggia in curva 10!!! Giro 44/53 ...

SkySportF1 : ?? SI FERMA NORRIS, PEREZ LEADER (-23 giri) ? Pit stop anche per Lewis e Max IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? E' SFIDA NORRIS-HAMILTON (-13 giri) ? LA VITTORIA E' UN AFFARE TRA LORO DUE IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? STRAORDINARIA FERRARI SAINZ 1° ?? LECLERC GUADAGNA 7 POSIZIONI IL LIVE ? - Formula1WM : Giro 48/53 - Non può niente Sainz contro l'attacco di Perez con gomem medie e più fresche #GpAustralia #F1 - Formula1WM : Giro 47/53 - Hamilton è attaccato a Norris, e la pioggia sta arrivando #GpAustralia #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Russia

Siamo quasi a ottobre e si corre a Sochi, come non riproporre il termine rivoluzione? In effetti, a scorrere la griglia di partenza del GP diqualcosa di rivoluzionario effettivamente c'è. In ...(aggiornamento di Luca Bucceri) DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming: un - due Mercedes nella Fp2! GpDIRETTA FORMULA 1: DUELLO BOTTAS - VERSTAPPEN La diretta di Formula 1 per il GP ...Diretta Formula 1, la gara del Gp Russia 2021 a Sochi live oggi domenica 26 settembre: cronaca, ordine d’arrivo, podio e vincitore della corsa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 41/53 Norris piazza il record in 1:37.468 e risponde a Hamilton che rimane a 1.8, terzo Sainz a 24.2, con Ricciardo, Perez, Alonso e Verstappen in fila G ...