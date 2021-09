L'autunno e la cultura dei diritti (Di domenica 26 settembre 2021) L'editoriale: Buona domenica. Oltre al Covid, ci sono moltissime altre partite aperte dall’esito incerto e sulle quali ci giocheremo molto Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 26 settembre 2021) L'editoriale: Buona domenica. Oltre al Covid, ci sono moltissime altre partite aperte dall’esito incerto e sulle quali ci giocheremo molto

iltirreno : Emergenza lavoro, infiltrazioni mafiose, Università, Mps e Tirrenica: i temi dell'editoriale del direttore Stefano… - iltirreno : RT @s_tamburini: Il mio editoriale di oggi. L'autunno e la cultura dei diritti - s_tamburini : Il mio editoriale di oggi. L'autunno e la cultura dei diritti - lara20772 : RT @VisitBrescia: Non c'è stagione migliore dell'autunno per immergersi nella storia di #brescia e godersi delle lunghe passeggiate all'ins… - VisitBrescia : Non c'è stagione migliore dell'autunno per immergersi nella storia di #brescia e godersi delle lunghe passeggiate a… -

Ultime Notizie dalla rete : autunno cultura Cura dei capelli in autunno: le 5 mosse per una chioma forte e sana Quello che ci insegna la cultura popolare in merito al rapporto tra autunno e capelli è che in questa stagione i capelli tendano a cadere più del solito. Non si tratta di una credenza infondata: è ...

"Superstite", debutta a Cagliari lo spettacolo della folignate Lucia Guarino Si chiama "Superstite" lo spettacolo dell'artista di origini folignati Lucia Guarino che debutterà al festival "Autunno Danza". Il lavoro della danzatrice e coreografa sarà presentato in prima nazionale sabato 16 ottobre alle 21, con successiva replica domenica 17 ottobre alle 19, al Teatro Massimo di Cagliari ...

Cultura, gusto e arte per fare ripartire la città in sicurezza La città di Sondrio riparte da cultura, gusto e arte. Prima il teatro e poi le piazze: l’inizio dell’autunno riconsegna idealmente gli spazi ai cittadini, grazie al miglioramento della situazione sani ...

