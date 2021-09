“Io sto godendo!” Tu sì que vales | Sabrina Ferilli incontenibile | “Questo lo invito a cena”cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 settembre 2021) E mica può vincere sempre Maria De Filippi! A Tu sì que, per una volta, le situazioni e i ruoli si invertono. Stavolta a ridere di gusto è! Ma cosa è? Come sapete, solitamente è Maria che si diverte a ordire scherzi a, che puntualmente si ritrova invischiata in ‘spettrali’ atmosfere che la fanno sobbalzare dalla poltrona. Tuttavia, nell’ultima puntata dello show di Canale Cinque, è stata la moglie di Maurizio Costanzo a vedersela brutta. Merito (o colpa) di Jean Luc Bertrand, ironico e simpatico prestigiatore 47enne. L’uomo ha fatto il suo ingresso in studio, chiamando la pavese a partecipare al numero. Apunto Jean Luc chiede a Maria De Filippi di dargli uno dei suoi preziosi anelli che tiene infilati tra le dita. ...