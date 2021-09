Il 2 ottobre ‘Voci x Patrick: la musica e l’arte per Patrick Zaki’ (Di domenica 26 settembre 2021) FAENZA – Dopo il grande successo della maratona musicale on line per Patrick Zaki, realizzata l’8 febbraio ad un anno dalla sua carcerazione, ora, a ormai 20 mesi, Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la Libertà tornano ad accendere i riflettori sullo studente egiziano con un nuovo evento, previsto per sabato 2 ottobre, in occasione del MEI di Faenza: “Voci X Patrick – La musica e l’arte per Patrick Zaki”. Sarà l’occasione per tornare a chiedere l’immediato rilascio dello studente egiziano, che è detenuto come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. L’appuntamento, in programma dalle 15 alla ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 settembre 2021) FAENZA – Dopo il grande successo della maratonale on line perZaki, realizzata l’8 febbraio ad un anno dalla sua carcerazione, ora, a ormai 20 mesi, Amnesty International Italia, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la Libertà tornano ad accendere i riflettori sullo studente egiziano con un nuovo evento, previsto per sabato 2, in occasione del MEI di Faenza: “Voci X– LaperZaki”. Sarà l’occasione per tornare a chiedere l’immediato rilascio dello studente egiziano, che è detenuto come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. L’appuntamento, in programma dalle 15 alla ...

