Handanovic bersagliato di critiche | la Curva Nord sta con il portiere – FOTO

(Di domenica 26 settembre 2021) Lasi è schierata con Samirdopo gli errori dell’ultimo periodo Samirnon sta attraversando un grandissimo momento, e anche ieri in Inter-Atalanta non è parso sicurissimo in più di un’occasione. C’è chi inneggia al suo addio, ma c’è anche chi resta al fianco delsloveno. È il caso dellanerazzurra che all’esterno di San Siro ha esposto uno striscione in favore di: «Testa alta, petto in fuori. Laè con te». pic.twitter.com/c3BKRsm6be — ?. (@irrebirra) September 26, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.