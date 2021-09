Giroud | «Col Milan possiamo vincere lo scudetto | Ibra un monumento»

(Di domenica 26 settembre 2021)ha svelato gli obiettivi stagionali suoi e del: lonon è un sogno ma un obiettivo concreto Olivier, intervistato da Telefoot, ha trattato molti temi trae nazionale francese: «Sono successe molte cose nelle ultime settimane e negli ultimi mesi.? Sceglierlo era ovvio, non c’erano nemmeno 15 club interessati a prendermi. Ero tifoso del grandequando ero più giovane, quello di Papin, Van Basten, Baresi. Per me è un grande orgoglio aver potuto firmare in questo club. Spero di divertirmi qui». SULL’ARRIVO AO: «L’accoglienza che ho ricevuto è stata meravigliosa. Sono stato accolto come in famiglia. Ho fatto un ottimo esordio, lì mi trovo molto bene e ho fame dicon il ...

Le sue prime uscite col Milan avevano entusiasmato tutti, poi Olivier Giroud ha avuto i suoi problemi, Covid compreso, per imporsi in rossonero. Il bomber si confessa a Telefoot e dice che lo scudetto è un obiettivo concreto. A inizio ripresa doppio cambio in avanti per il Milan, dentro Pellegri e Leao per Giroud e Rebic. Doppia occasione per Leao, il portoghese si fa prima deviare la conclusione a tu per tu col portiere. Solo 45 minuti a La Spezia senza spunti degni di nota, ma anche un generoso ripiegamento difensivo a tutto campo che è piaciuto tanto ai tifosi rossoneri e dimostra la grande fame di Olivier Giroud.